TRANSFER HABERİ | İlkay Gündoğan'da flaş gelişme! Fedakarlık ve transfer...

Galatasaray'ın en büyük hayali olan İlkay Gündoğan konusunda sürpriz gelişmeler yaşandı. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda Manchester City'den ayrılacak. Oyuncu hatta yeni takımı için büyük bir maaş indirimini gidecek. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 12:38