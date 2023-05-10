TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dev operasyon! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılılar gelecek yıl için flaş isimleri kadrosuna katma hedefinde. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren yönetim, daha önce de talip olduğu o yıldız için yeniden devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40