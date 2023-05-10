Ligde mutlu sona ulaşmak için büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray yeni sezonun planlamasını da titizlikle yapıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dev operasyon! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılılar gelecek yıl için flaş isimleri kadrosuna katma hedefinde. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren yönetim, daha önce de talip olduğu o yıldız için yeniden devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda hedef gelecek yıl da iddialı bir kadro oluşturmak.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile sürekli olarak istişare halinde.