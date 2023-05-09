Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Galatasaray'dan bomba transfer! Fenerbahçe istemişti...
Galatasaray şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Başakşehir'i 1-0'la geçerek büyük bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca uzun zamandır Fenerbahçe'nin de hayali olan yıldız ismin transferinde mutlu sonun yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmadı.
Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Cimbom'a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.