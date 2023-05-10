Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimden dev prim! Başakşehir galibiyeti sonrası...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazandı ve puan farkını açtı. Galibiyet sonrası yönetim kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Cimbom, puan farkını ise 5'e çıkardı.