Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında sırtlayan isimlerin başında geliyor.
Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!
Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların PSG ile temasları başlarken bir başka İtalya Serie A ekibi dereye girdi ve Fransız ekibine görüşme talep etti.
Arjantinli golcü son olarak Medipol Başakşehir maçında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan Icardi, sarı-kırmızılılarda son 5 yılın en golcü ismi oldu.