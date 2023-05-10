Calciomercatonews.com'da yer alan ve fotomac.com.tr'den Arda Akdeniz'in derlediği habere göre Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu ve Adriano Galliani'nin başkanlığını yaptığı Monza takımı iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.