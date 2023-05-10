Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Transferde 3 rakip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala, lider Galatasaray gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takım 3 kulvarda yer alacak geniş çaplı bir takım kurmak isterken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)