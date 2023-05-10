Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Galatasaray'da sözleşme krizi! Tam 8 futbolcu ve transfer...
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızlılarda yeni sezon öncesi kadro derinliği büyük ölçüde değişecek. Galatasaray'da sezonun bitişiyle birlikte tam 8 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Yönetim bu noktada nasıl bir karar verecek merak konusu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılarda galibiyeti getiren golü penaltıdan Mauro Icardi kaydetmişti.
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile berabere kaldığı haftada kazanan sarı-kırmızılılar bu haftada İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.