GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Hector Bellerin harekatı! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir yandan da önümüzdeki yılların planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon üst düzey bir performans gösteren Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşın, Hector Bellerin gündeme gelmişti. İspanyol oyuncuyla yapılacak görüşmenin tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)