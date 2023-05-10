Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! Okan Buruk istedi Erden Timur alıyor

Spor Toto Süper Lig'de 33 hafta geride kalırken, Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı takım şampiyon olup adını Şampiyonlar Ligi'nde tekrar duyurmak isterken, transferde ise ince eleyip sık dokuyor. G.Saray'ın başkan vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda Cimbom öncelikle eksik bölgeleri güçlendirmek isterken, takımdan ayrılması muhtemel olan yıldızlar için B planını hazırladı. İşte o futbolcular ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 11:53