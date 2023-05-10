Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Di Maria'dan transfer sözleri! Galatasaray...
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sarı kırmızılılar özellikle şampiyonluğa ulaşması halinde transferde daha rahat hamleler yapacak. Bu doğrultuda Cimbom, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. 35 yaşındaki futbolcu da transfer durumuna dair konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, ligin 33. haftasında Başakşehir'i konuk etti.
Cimbom, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 2 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.