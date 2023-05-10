Başkan Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'a ise yönelik olarak da şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Hocam, rekorlara imza attın ve bize mutluluklar yaşattın. Sana ilk günden beri inandım. Umarım bu takımın başında uzun yıllar kalacak ve başarılara imza atacaksın. Galatasaraylıların gururla izledikleri dönem başlamıştır. Cumhuriyet'in 100. senesindeki şampiyonluk bizim için çok kıymetli ve buna çok yakınız."