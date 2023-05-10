Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti.
Dursun Özbek maç sonu soyunma odasına inmiş! Neler konuşuldu?
Süper Lig'de Galatasaray evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti. Maçtan günler sonra flaş iddialar ortaya atıldı. Maçın sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek soyunma odasına indi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip mücadelede 1-0 galip gelerek yakın takipçisi Fenerbahçe'nin hata yaptığı haftayı puan kaybetmeden geçti.
Maçın tek golünü 45+8'de penaltıdan Mauro Icardi attı.