Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo gidiyor Belçikalı yıldız geliyor!
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızlılara transferiyle büyük bir bomba etkisi yaratan Nicolo Zaniolo konusunda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Bir süredir oyuncuyla ilgilen Milan cephesinden sarı-kırmızılıların sevindiren bir haber geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo Milan'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın Milan ile yaptığı transfer görüşmelerinde İtalyan ekibinden Belçikalı yıldız Charles De Ketelaere'yi istediği öğrenildi.