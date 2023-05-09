Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray sahasında Başakşehir'i mağlup ederek puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray-Başakşehir maçında müthiş istatistik!
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu karşılaşmada ise dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. Okan Buruk'un öğrencilerini savunma konusundaki bu başarısı uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor. İşte o detay... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray sahasında Başakşehir'i mağlup ederek puan farkını 5'e çıkardı.
F.Bahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanan sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti
YOK BÖYLE İSTATİSTİK!
Galatasaray'ın Başakşehir karşısında ilk 11 çıkan 4 savunma oyuncusu da maçta hava topu kaybetmedi.