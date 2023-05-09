Galatasaray-Başakşehir maçında müthiş istatistik!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu karşılaşmada ise dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. Okan Buruk'un öğrencilerini savunma konusundaki bu başarısı uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor. İşte o detay... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2023- 11:04 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023- 11:07