Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışı! İşte kalan maçlar...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0'la geçen Galatasaray şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş ise Antalyaspor'u 3-1 ile geçti. Zirve yarışındaki rekabette kalan haftaların heyecanı ise şimdiden başladı. İşte 3 büyüklerin kalan maçları... BJK - FB - GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2023- 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023- 11:39