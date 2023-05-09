Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray zirve yarışındaki yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor. İşte 3 büyük takımların kalan maçları;
İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
SÜPER LİG 34. HAFTA İstanbulspor - Galatasaray
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışı! İşte kalan maçlar...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0'la geçen Galatasaray şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş ise Antalyaspor'u 3-1 ile geçti. Zirve yarışındaki rekabette kalan haftaların heyecanı ise şimdiden başladı. İşte 3 büyüklerin kalan maçları... BJK - FB - GS SPOR HABERLERİ
Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray zirve yarışındaki yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor. İşte 3 büyük takımların kalan maçları;
SÜPER LİG 35. HAFTA Galatasaray - Sivasspor
SÜPER LİG 36. HAFTA Ankaragücü - Galatasaray