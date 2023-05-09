Arjantinli süperstar, yine zorlu bir rakibe karşı sahne aldı.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a etkisi! Son 5 yılın en golcüsü
Galatasaray'da süper yıldız Mauro Icardi geldiğinden bu zamana kadar üstün performans göstererek taraftarların kalbine taht kurdu. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu attığı gollerle Cimbom'un son 5 yıldaki en golcü ismi olmayı başardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Karagümrük karşısında penaltı kaçıran Mauro Icardi, dün ilk yarının son anlarında bir kez daha beyaz noktanın başına geçti.
Yıldız forvet, Muhammed'le topu ayrı köşelere göndererek golünü attı.