"KESİNLİKLE RAHATLAMAK YOK"

Attığı tek golle takımına altın değerinde 3 puanı getiren Icardi, maçın ardından şunları söyledi: "Kazanmak zorundaydık. Bunu kafamıza koymuştuk. Penaltı olduğunda bunu gole çevirmemiz gerekiyordu. Ben de üzerime düşen görevi yaptım. Daha önümüzde çok yol var. Kesinlikle rahatlamak yok. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor."