Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, kalan haftalarda hata istemiyor.
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Süper Lig'den takviye
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha alternatifleri üzerinde durulurken bu isim Süper Lig'de bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Derbi mağlubiyeti sonrası kenetlenen sarı kırmızılılar taraftarlara açık antrenman gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.