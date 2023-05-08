Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligde bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Mauro Icardi kararını verdi! Galatasaray'da kalacak mı?
Galatasaray'ın sezon başında aldığı yıldız oyunculardan biri Mauro Icardi'ydi. Arjantinli forvet PSG'den kiralık olarak Cimbom'a geldi. Sezon sonu sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin takımda kalacak mı kalmayacak mı sorusu cevap buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak adından sıkça söz ettirdi.
Aslan'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.