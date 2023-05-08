Mauro Icardi kararını verdi! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın sezon başında aldığı yıldız oyunculardan biri Mauro Icardi'ydi. Arjantinli forvet PSG'den kiralık olarak Cimbom'a geldi. Sezon sonu sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin takımda kalacak mı kalmayacak mı sorusu cevap buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 10:45