Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.
Galatasaray'da Milot Rashica'nın alternatifi dünya yıldızı! Eski aşk yeniden depreşti
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızıyla devam eden Galatasaray gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başladı. Cimbom'un sonraki sezon takımında tutmak istediği Milot Rashica için girişimler yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip bir oyuncuda takılı kalmayıp araştırmalar yaparken radarına bir dünya yıldızını taktı. İşte transfer detayları... (GS spor haberi)
Son 2 haftada 5 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar bugün Başakşehir'e yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.
EVİNDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU
Galatasaray, Süper Lig'de evinde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında oynadığı 14 maçtan 12 galibiyet çıkardı. İki maçtan ise beraberlikle ayrıldı.