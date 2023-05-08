Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Galatasaray'a Portekizli orta saha! Transferde 3 rakibi var
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızıyla devam eden Galatasaray bi yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Fransız basınından gelen haberlere göre Cimbom, Portekizli bir isme talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar bir yandan zirve yarışına odaklanırken bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.
fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un haberine göre; Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerle ilgili son iddia Fransa'dan geldi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Aslan, Boavista forması giyen Gaius Makouta'yı istiyor.