Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Başakşehir maçıyla devam edecek. Beşiktaş derbisinden 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir müsabaka öncesi takım motivasyonunu sağlamak istiyor. Yönetim taraftara açık idman düzenleme kararı aldı. Peki, Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? GS idman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 3'e indi. 33. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim, taraftara açık idman düzenleme kararı aldı. Peki, Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi?

GALATASARAY TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 17:30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık antrenman yapacak. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 8 Mayıs Pazartesi günü Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.