Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası konuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu konsantrasyon devam ederse taraftara verdiğimiz sözü tutarız. İnşallah en kısa sürede şampiyonluğa taraftarlarımızla birlikte ulaşacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0'la geçen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok az kaldı, buna inanıyoruz. Bu maç çok önemli bir adımdı. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız.

Kazımcan genel olarak doğru işler yaptı. Hem savunmada hem de hücumda doğru bir şekilde oynadı. Takımın iyilerinden biri olarak görüyoruz. Galatasaray için o bölgede uzun vadede iyi bir çözüm olur umarım.

Şu an birinci maçı oynadık, hedef ikinci maçı kazanmak. Adım adım finale gitmek istiyoruz. Bu konsantrasyon devam ederse taraftara verdiğimiz sözü tutarız. Camia içindeki birliktelik başarıyı getiriyor ama buradaki lokomotif, Galatasaray'ın futbol takımı. Daha transfer yapmadan hedefimiz şampiyonluk demiştik. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz lazım. Burada tabii bir avantajımız var ve bunu kullanmak istiyoruz.

Mayıslar bizimdir demiştim. İnşallah en kısa sürede şampiyonluğa taraftarlarımızla birlikte ulaşacağız.