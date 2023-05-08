Yeni sezonun transfer planmasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'la gündemine neredeyse her gün yeni isim giriyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da stoper harekatı! Nelsson giderse...
Gelecek sezonun hazırlıklarını yapan Galatasaray, yaz transfer döneminde ayrılacak isimlerin yerlerine takviye yapmak istiyor. Gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Victor Nelsson, yeni sezonda sarı-kırmızılı ekipten ayrılabilir. Aslan, Danimarkalı stoperin yerini o isimle dolduracak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son isim Daniel Amartey oldu.
DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.