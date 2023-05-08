Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Mauro Icardi (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından G.Saray 2 maç sonra kazandı ve 73 puana ulaştı. 2 maç sonra kaybeden Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

FARK 5'E ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybetmesinin ardından kazanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle puan farkını 5'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'den önce davranan kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens'in ilk iki vuruşunda top savunmadan dönerken, üçüncü vuruşunda ise kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ön direkte Icardi'nin kafayla içeri çevirdiği topa ceza sahasında Torreira sert vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncusu Touba'dan döndü.

26. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla caza yayı önünde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda, kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

28. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

29. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.

GOL! 45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

60. dakikada Başakşehir etkili geldi. Deniz Türüç, Galatasaray ceza sahası dışında topla buluştu. Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.

63. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkteki Kazımcan'ın ters vuruşunda top ters direk dibinden auta çıktı.

81. dakikada Galatasaray 2. gol şansını değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru kullandığı kornerde Abdülkerim topa kafayı vurdu, kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Mahmut Tekdemir uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.