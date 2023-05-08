Galatasaray Başakşehir maçında VAR sonrası penaltı kararı!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadelenin 45+8. dakikasında Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisinde elle oynaması gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 20:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023- 21:10
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını pyalaştı.
Mücadelenin 45+8. dakikasında Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisinde elle oynaması sonrası sarı-kırmızılı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
VAR tavsiyesi sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.