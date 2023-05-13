Transferde Haji Wright kapışması! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor formasıyla göz dolduran Haji Wright için 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yakın takipte olmaya devam ediyor. Devre arasında transferi bitirmeye en çok Fenerbahçe yaklaşırken son anda çıkan pürüz nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Yaz transfer dönemi için ise Antalyaspor oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2023- 11:28