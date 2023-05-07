Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Avrupa kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a çifte talip!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da inanılmaz bir performans sergileyen Victor Nelsson için iki takım devreye girdi. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak konusu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Avrupa kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.
Hem Galatasaray'daki hem de Milli Takım'daki performansıyla büyük beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncuyu, özellikle İspanya'dan Sevilla ile Betis kadrosuna katmayı çok istiyor.
Fanatik'te yer alan haberde Nelsson'u sezon başında Cim Bom'dan koparmayı başaramayan Sevilla, bu kez çok daha ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.