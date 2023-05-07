Galatasaray'ın gelecek vaat eden futbolcusu Beknaz Almazbekov'la ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Beknaz Almazbekov'dan Fenerbahçe yanıtı!
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan Beknaz Almazbekov için bir süredir Fenerbahçe haberleri gündeme gelmişti. 17 yaşındaki oyuncu bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
17 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan veda gibi bir mesaj yayınlaması şaşkınlık yarattı.
Kırgız futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceği iddia edildi.