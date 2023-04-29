Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan sözleri!
Flaş Oliveira sözleri! "Maç seçen bir yapısı var"
29 Nisan 2023 Döviz Kuru!
OMUZ-TRAPEZ HAREKETLERİ 💪🏼 İZLE
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 10:10
Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan sözleri! Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan sözleri! 09:41
Beşiktaş G.Saray'ı konuk ediyor! Beşiktaş G.Saray'ı konuk ediyor! 09:09
F.Bahçe'de sürpriz veda! Jesus çok istemişti... F.Bahçe'de sürpriz veda! Jesus çok istemişti... 09:06
Flaş Oliveira sözleri! "Maç seçen bir yapısı var" Flaş Oliveira sözleri! "Maç seçen bir yapısı var" 08:52
Cimbom kesenin ağzını açtı! Derbi öncesi dev prim Cimbom kesenin ağzını açtı! Derbi öncesi dev prim 22:48
Daha Eski
F.Bahçe Superman'ini buldu! F.Bahçe Superman'ini buldu! 22:33
F.Bahçe'nin şampiyonluk inadı! İşte Jesus'un 11'i F.Bahçe'nin şampiyonluk inadı! İşte Jesus'un 11'i 22:13
Boey'un talipleri artıyor! Boey'un talipleri artıyor! 22:03
Aslan'ın derbi taktiği hazır! Buruk 2 isim arasında kaldı Aslan'ın derbi taktiği hazır! Buruk 2 isim arasında kaldı 21:48
Mata Manchester'a dönüyor! Sebebi ise... Mata Manchester'a dönüyor! Sebebi ise... 21:23
Beşiktaş'ta korkutan gelişme! Beşiktaş'ta korkutan gelişme! 21:23
SON DAKİKA