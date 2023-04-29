Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen G.Saray, yarın oynanacak Beşiktaş derbisine kilitlendi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Beşiktaş derbisi taktiği hazır! Okan Buruk 2 isim arasında kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Dev derbi öncesi taktiğini belirleyen teknik direktör Okan Buruk, 2 isim arasında kaldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Dev derbide 3 puanı hedefleyen Aslan, galibiyeti alması durumunda şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca rakibine özel hazırlıklar yaptı.