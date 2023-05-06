Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Transferde mutlu son! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom, gelecek yıl kadrosuna yıldız bir forvet takviyesi yapmak istiyordu. Sarı kırmızılılar, o ismin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonun bitimine sayılı haftalar kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.
Bu sezon yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon öncesi de birçok yıldızı takıma kazandıracak.