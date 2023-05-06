Son iki haftada 5 puan kaybeden G.Saray'da, Okan Buruk oyuncuları motive etmek için harekete geçti. Çarşamba günü idmanı taraftarlara açan Buruk'un öncesinde oyuncularıyla özel bir konuşma yaptığı öğrenildi.
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı!
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk oyuncularıyla yakından ilgilenirlen bazı uyarılarda bulundu. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Beşiktaş yenilgisi sonrasında, "Başımız dik, lider biziz" diyen Buruk, taraftarların idmana gösterdiği ilginin karşılığını vermeleri gerektiğini söyledi. Başakşehir maçında 3 puandan başka bir şey düşünmediğini sarı-kırmızılı oyunculara iletti.
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Fenerbahçe'nin 3 puan geride olduğunu hatırlatan Buruk, avantajın hala kendilerinde olduğunu vurguladı.