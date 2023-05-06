Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor.
TRANSFER HABERİ: 32 milyon Euro ödenmişti! Nicolo Zaniolo'nun yerine Galatasaray'a geliyor
Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılılarda yeni sezon planlamaları başlamıştı. Bu doğrultuda birçok isimle temasla olan yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo'nun yerini Milan'ın yıldızıyla doldurma kararı aldı. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu doğrultuda yönetim transferdeki hedeflerini belirledi.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda birçok mevkide değişikliğe gidecek.