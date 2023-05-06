TRANSFER HABERİ: 32 milyon Euro ödenmişti! Nicolo Zaniolo'nun yerine Galatasaray'a geliyor

TRANSFER HABERİ: 32 milyon Euro ödenmişti! Nicolo Zaniolo'nun yerine Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılılarda yeni sezon planlamaları başlamıştı. Bu doğrultuda birçok isimle temasla olan yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo'nun yerini Milan'ın yıldızıyla doldurma kararı aldı. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 06:40