Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta saha yer alıyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer raporu! Yönetime onun adını verdi
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk, raporunu hazırlarken o futbolcunun adını yönetime verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gönlündeki ismin Naby Keita olduğu biliniyor.
Devre arasında da İngiliz devi Liverpool'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferi askıya almıştı.