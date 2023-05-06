GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma tamam! İşte alacağı ücret...

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar hafta içinde Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatmıştı. Yönetim şimdi de Kerem için düğmeye bastı ve anlaşma sağladı. İşte yeni ücreti ve detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 06:40