İç transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da yeni imza kapıda...
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma tamam! İşte alacağı ücret...
Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar hafta içinde Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatmıştı. Yönetim şimdi de Kerem için düğmeye bastı ve anlaşma sağladı. İşte yeni ücreti ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
Son olarak Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayan sarı-Kırmızılılar takımın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nu da ikna etmeyi başardı.
Bir süredir milli futbolcu ve menajeri Erkut Söğüt'le pazarlıklarını sürdüren yönetimin yapılan son görüşmede mutlu sona ulaştığı belirlendi.