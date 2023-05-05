Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk edecek.
Magomed Ozdoev'in menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, orta sahada yaşanacak ayrılık ihtimaline karşın Karagümrük forması giyen Magomed Ozdoev'i listesine almıştı. 30 yaşındaki oyuncunun menajerinden transfer açıklaması geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Derbi mağlubiyeti sonrası kenetlenen sarı kırmızılılar taraftarlara açık antrenman gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.