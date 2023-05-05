GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi mesajı! G.Saray'da devam edecek mi?

Yaz transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadroya dahil edilen Mauro Icardi, Cimbom'un skor yükünü üstlenen isim oldu. Arjantinli yıldızın sezon sonunda kalıp kalmayacağı merak edilirken, eşi ve menajeri Wanda Nara'dan konuyla ilgili flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 16:10