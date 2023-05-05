Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, bu yıl Süper Lig'e damga vurdu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi mesajı! G.Saray'da devam edecek mi?
Yaz transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadroya dahil edilen Mauro Icardi, Cimbom'un skor yükünü üstlenen isim oldu. Arjantinli yıldızın sezon sonunda kalıp kalmayacağı merak edilirken, eşi ve menajeri Wanda Nara'dan konuyla ilgili flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon 21 maçta 15 gol 8 asist kaydeden Arjantinli golcü taraftarların gönlünde taht kurdu.
30 yaşındaki futbolcu özellikle büyük maçlarda yıldızlaştı.