Lider Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı...
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten özel prim! Fenerbahçe derbisi...
Galatasaray'da gözler bu hafta oynanacak Başakşehir maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim Fenerbahçe derbisine kadar oynanacak karşılaşmalara prim planlarken derbiye farklı bir prim belirleyecek. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Lider Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı...
Sarı-kırmızılılar kalan 5 hafta için oyunculara adeta servet ödeyecek.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hedef kalan 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak.