Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 2 katı bedel

Galatasaray'ın yükselen yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu 2 sezondur performansını üst düzey tutuyor. Bu performansı Avrupa kulüpleri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yıldız futbolcu hakkında karar verdil. Tam 2 katına imzayı atıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 16:33