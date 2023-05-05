Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! 2 katı bedel
Galatasaray'ın yükselen yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu 2 sezondur performansını üst düzey tutuyor. Bu performansı Avrupa kulüpleri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yıldız futbolcu hakkında karar verdil. Tam 2 katına imzayı atıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Performansıyla birçok Avrupa ekibini peşine takan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU, AVRUPA'NIN RADARINDA
2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da performansında büyük bir yükseliş yaşadı ve değerine değer kattı.