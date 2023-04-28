Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY HABERLERİ | Dolmabahçe'de derbi ateşi! İşte İstanbul devlerinin galibiyet planı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Dev derbide en çok merak edilen konu ise Şenol Güneş ile Okan Buruk'un planları. İşte detaylar... | Beşiktaş - Galatasaray haberleri
Dev derbide en çok merak edilen konu ise Şenol Güneş ile Okan Buruk'un planları. Fotomaç'ın haberine göre iki çalıştırıcının derbi hakkındaki planları.
TECRÜBE ABİDESİ GÜNEŞ
Müthiş tecrübesiyle çalıştırdığı takımları bu tür büyük maçlara çok iyi hazırlayan Güneş, derbide erken gol bulup psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi planlıyor.