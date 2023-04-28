Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş 11'i üzerinde çalışmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk gözünü kararttı! Derbiye özel 3 farklı 11
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Dev derbi öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, 3 uanı alarak şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor. Buruk, galibiyet için 3 farklı 11 üzerinde çalışıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın Redmond-Cenk Tosun- Aboubakar üçlüsünden oluşan formda hücum hattı başarılı teknik adamı harekete geçirdi.
Kartal'a gol izni vermek istemeyen Buruk, savunmada değişikliğe gitmeyi düşünüyor.