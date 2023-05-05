Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fernando Muslera dikkat çeken bir karar aldı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'dan flaş karar! İzin verilmişti ama...
Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hata yapan Fernando Muslera, derbi sonrası takıma 2 gün izin verilmesine rağmen İstanbul'da kaldı. İşte o neden ve detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Beşiktaş derbisi sonrası takıma 2 gün izin verilirken, Muslera İstanbul'da kaldı.
Galatasaray'da futbolcular tatil için İstanbul'u terk ederken, bazı isimler de yurt dışına gitti.