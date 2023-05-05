Galatasaray'da Fernando Muslera'dan flaş karar! İzin verilmişti ama...

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hata yapan Fernando Muslera, derbi sonrası takıma 2 gün izin verilmesine rağmen İstanbul'da kaldı. İşte o neden ve detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023- 15:55