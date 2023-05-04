Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.



Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sözleşme uzatmasının ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, "Çok mutluyum. 1 yıl daha uzatmış bulunmaktayım. 2 sene önce geldim, 2 senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Bundan sonra da uzun yıllar Galatasaray formasını taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetimimiz ve teknik heyetimize teşekkür ederim. Bu sene şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz." diye konuştu.