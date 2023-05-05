Galatasaray'ın ligde yakaladığı 14 haftalık galibiyet serisinde tam 20 farklı oyuncu, ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin son 5 maçında ise bu sayı 12'ye düştü.
Galatasaray'dan flaş karar! Başakşehir maçı için...
Galatasaray şampiyonluk için önemli bir maça çıkacak. Başakşehir karşısında evinde oynayacağı maç için hazırlıklara başlayan Cimbom'dan flaş karar geldi. Okan Buruk tercihini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Takım içi rekabet azalınca yedeklerin motivasyonu düştü ve yıpranan ilk 11 önce Karagümrük'e sonra Beşiktaş'a toplam 5 puan kaybetti.
Sabah'ta yer alan habere göre derbide değişikliklerde geç kalan teknik direktör Okan Buruk, kulübede unuttuğu oyuncularını tekrar kazanmaya karar verdi.