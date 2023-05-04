GALATASARAY HABERLERİ - Flaş iddia! Mauro Icardi yıldız isimle takas edilecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında şampiyon olmak için iddialı kadro kuran Galatasaray bu yola lider olarak devam ediyor. Cimbom'un sene başında yaptığı yıldız transferlerden biri de Mauro Icardi. Arjantinli forvet için flaş takas iddiası ortaya atıldı. Icardı iddialara göre yıldız bir isimle takas edilecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2023- 14:21