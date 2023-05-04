Bomba transfer harekatı! Galatasaray'ın yıldızını Fenerbahçe kapıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken, Fenerbahçe 2. sırada bulunuyor ve lider Galatasaray'la arasında 3 puan fark yer alıyor. İki takım da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesabını yaparken, teknik direktörler Jorge Jesus ve Okan Buruk transfer çalışmalarını ise bu plana göre yapıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim Jorge Jesus'un kalmasını isterken, Portekizli çalıştırıcının hazırladığı rapor kapsamında arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Jorge Jesus'un G.Saray'da ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan yıldızı istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)