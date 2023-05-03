Mauro Icardi'ye kafayı taktılar! Almak için diretiyorlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi sezon başında transfer olmuştu. Kariyeri ani düşüşe geçen yıldız futbolcu Cimbom'da adeta kendini buldu. Arjantinli forvet, bu yükselişi ile Avrupa kulüplerinin tekrar radarına girdi. İngiltere Premier Lig takımlarından biri daha Icardi'ye talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023- 09:35