Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Play-off 5-8 etabının ikinci maçı 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Planinsec, Nicoletti, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Özlem Güven, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara)
Galatasaray HDI Sigorta: Eggleston, Gamze Kılıç, Ayçin Akyol, Popovic, Alkin Aydın, Anthi (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, İremnur Özsoy)
Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 25-17, 12-15
Süre: 126 dakika (24, 29 29, 26, 18)