Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da herkes ligde kalan maçlara kilitlendi.
GALATASARAY HABERİ: Cimbom kesenin ağzını açtı! Beşiktaş derbisi öncesi dev prim
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, dev derbiyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Taraftardan gelen parayla eli rahatlayan Aslan, Beşiktaş galibiyeti için tam 10 milyon TL'lik prim açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Kayıpsız şekilde yoluna devam edip son haftaya kalmadan işi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda, Gomis krizi çözüldü ve Beşiktaş derbisi hazırlıkları tam kadro gerçekleşiyor.
Sabah'ın haberine göre; dev maça 10 milyon TL'lik prim sözü veren yönetim, şampiyonluk yolunda hiçbir maddi fedakârlıktan kaçınmıyor.