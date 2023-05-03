Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor.
Galatasaray'da Sacha Boey en yetenekli gençler arasında!
Galatasaray'da özellikle bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasına adını yazdırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sabah'ta yer alan habere göre World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede...
22 yaşındaki Fransız sağ bek için "Dinamik, hırslı, hızlı" yorumları yapılırken serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu, Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United'ın gündeminde bulunduğu vurgulandı.