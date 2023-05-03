Galatasaray'da Sacha Boey en yetenekli gençler arasında!

Galatasaray'da özellikle bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasına adını yazdırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 14:51