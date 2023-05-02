Galatasaray şampiyonluk yolunda devam ederken büyük yaralar aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Sıraya girdiler
Son dakika spor haberleri: Sezon başında iddialı hamleler yapan Galatasaray şampiyonluk hedefliyordu. Bu hedef yolunda son hızıyla devam eden Cimbom gelecek sezonun hamlelerini planladı. Sarı-kırmızılı ekibin futbolcusuna talipler artıyor. Adeta yıldız futbolcu için sıraya girdiler. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz haftalardan Cimbom, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.
Sonraki haftada ise sarı-kırmızılı takım deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.