Şampiyonluk yoluna devam eden Galatasaray son haftalarda ağır yara aldı.
Paolo Maldini Galatasaraylı yıldız için çok ısrarcı! Görüşmeler yapıldı
Galatasaray son hızıyla şampiyonluk mücadelesine devam ederken Fatih Karagümrük ve Beşiktaş karşısında aldığı yara ile topalladı. Hala lider ve büyük avantajı olan Cimbom yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun hesabını yaparken flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu için Paolo Maldini görüşmelerini önceden yapmış. İşte detaylar...
İlk başta Cimbom, Fatih Karagümrük karşısında evinde 3-3 berabere kaldı.
Sonraki hafta ise sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Beşiktaş'a karşı umduğu skoru alamayıp 3-1 mağlubiyet aldı.