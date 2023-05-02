Paolo Maldini Galatasaraylı yıldız için çok ısrarcı! Görüşmeler yapıldı

Galatasaray son hızıyla şampiyonluk mücadelesine devam ederken Fatih Karagümrük ve Beşiktaş karşısında aldığı yara ile topalladı. Hala lider ve büyük avantajı olan Cimbom yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun hesabını yaparken flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu için Paolo Maldini görüşmelerini önceden yapmış. İşte detaylar...